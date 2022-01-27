Создание 3d модели

3D-графикаЗавершен7 заявок775 просмотров
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Необходимо создать 3d модель остановки общественного транспорта с динамической картинкой на киоске и LED панели.  По примеру вложенной картинки с небольшими изменениями 

2 года назад
AIDANCO
38 летУкраина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
kennykiller137
Иван 
36 летОАЭ
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
2 года назад
$20
2 дня
RUBWMZ
Задача выполнена быстро и раньше сроков. Отличная коммуникация и компетентность от исполнителя. Рекомендую.
Рекомендую Дмитрия как отличного заказчика. Четко поставленная задача, оперативная обратная связь и моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству))
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