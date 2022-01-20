3-д модель совы

Доброго времени суток. Необходимо сделать 3D модель медведя в движении и подготовить к лазерной резки на cnc. Как в примере. Порезанного так сказать на пласты. Пример так же прикрепил. Должна быть возможность достать каждый пласт как ...
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3-д модель по картинке для 3-д печати.
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