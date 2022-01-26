3D моделирование диванов

Нужно сделать анимацию 3Д мужчина и женщина для мобильного приложения по фитнесу. Нужно хорошо знать анатомию и иметь опыт анимации персонажей. Было бы совсем хорошо если бы уже делали такого плана анимацию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать 3D-модели диванов по картинкам от производителя (в нескольких ракурсах) в сложенном и разложенном виде с качественным отображением материала (микровелюр).
Объем: 10 диванов.
Формат: 3ds max + corona renderer.
Готовы работать с людьми, имеющими опыт в моделировании мягкой мебели.
Примеры желаемого результата и изображения диванов прикреплены.
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