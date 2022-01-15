Решить задачу в 3D

Требуется построить 3D конструкцию (Пирамиду с основанием в виде равнобедренной трапеции с одной статичной стороной) и изменяя положение граней пирамиды найти высоту определенной точки над "землей".

Всего таких конструкций пирамид - 3шт (отличаются углами и длиной сторон), кажду пирамиду надо поставить в четыре положения граней.

Смысл - понять зависимость углов пирамиды и положения определенной точки.

У задачи есть подробное описание, которое хотелось бы обсудить уже в переписке с кандидатами.

Также есть 2D боковая схема и вид сверху на каждую такую пирамиду.

Конструкция должна быть собрана очень точно, ибо ответ в задаче может иметь очень маленький диапазон отличий для разных пирамид.

Единица измерений - миллиметры.

Точность - два знака после запятой.

В прикрепленном скриншоте - пример того в каком формате визуальное описание задачи.

* не судите строго, я не технарь)