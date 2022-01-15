Решить задачу в 3D

Корпус катера Волга на подводных крыльях,для последующей печати.можно без крыльев. Размер сантиметров 25-30
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Требуется построить 3D конструкцию (Пирамиду с основанием в виде равнобедренной трапеции с одной статичной стороной) и изменяя положение граней пирамиды найти высоту определенной точки над "землей".
Всего таких конструкций пирамид - 3шт (отличаются углами и длиной сторон), кажду пирамиду надо поставить в четыре положения граней.
Смысл - понять зависимость углов пирамиды и положения определенной точки.
У задачи есть подробное описание, которое хотелось бы обсудить уже в переписке с кандидатами.
Также есть 2D боковая схема и вид сверху на каждую такую пирамиду.
Конструкция должна быть собрана очень точно, ибо ответ в задаче может иметь очень маленький диапазон отличий для разных пирамид.
Единица измерений - миллиметры.
Точность - два знака после запятой.
В прикрепленном скриншоте - пример того в каком формате визуальное описание задачи.
* не судите строго, я не технарь)
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