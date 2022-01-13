3D модель с фоном

Создание 3д модели фигурки по описанию для последующей печатиРазмеры фигурки 35-32мм (для тех кто не знает что такое миниатюра) Четырех рукий монстроподобный гуманойд монах Смесь человека и ящерицы Детально обсудим уже думаю лично Трубется создать по описанию ...