Предметная 3D визуализация + несколько доп задач

Добрый вечер есть задание от небольшого начинающего производства мебели, в работе используют программу Базис мебельщик 11. Будет предоставлен импорт файла типа name.wrl

Необходимо:

1.Превратить чертеж в 3D модель (мебель малой формы, единичное изделие) на белом фоне

2.Сделать рендер на представленные объекты ,«одеть» в другие цвета-текстуры (2-3цвета на объект)

3.Разместить каждое изделие в интерьере

Необходимо понимание по цене по каждому пункту за ваши услуги.

Объем работ:

30 изделий

90 перекрасов

30 размещений в интерьере

Напишите объем скидки за оптовый заказ.

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