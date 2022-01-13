Создание 3d модели

- нужно качественно сделать 3d пишите примерно - сроки и ценну!
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Здравствуйте,надо поправить 3D модель животного (хомяк) до референса.
Нужен спецеалист по скульптингу а также приветствую тех которые умеет делать шерсть и риг
для персонажей
Моделька которую нужно подправить находиться софте Blender
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