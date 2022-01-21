3D моделювання та візуалізація.
Чим я займаюсь:
Моделі для ігор.
Моделі для друку.
Рендери.
Фотограмметрія (3D скани).
Реалістичні маски для Instagram та Facebook.
Підготовка файлів для друку на 3D принтері.
Більше 3 років працюю з 3D моделюванням. Маю досвід ведення проектів від ідеї до випуску.
Працюю в програмах:
Blender - полігонне моделювання (low poly, high poly), текстурування + запікання текстур.
Photoshop - постпроцесінг рендерів, створення безшовних текстур.
Substance Painter
Unity 3D
Розробка моделей "під ключ".
Для уточнення вартості проєкт звертайтеся з прикріпленим файлом ТЗ. Вартість і строки виконання залежать від якості ТЗ та витраченого часу на виконання проєкт.
Мої роботи:
https://www.artstation.com/parado10
Контакти:
Телеграм: @Parado1OMax
Дискорд: Max( Parado10 )#3163"
Портфолио
- Маски инстаграм/фейсбук70 просмотров
- 3D сканы, Фотограмметрия62 просмотра
- 3D печать51 просмотр
- Игровые модели68 просмотров