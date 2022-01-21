Parado10

Максим Parado10

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
3D моделирование/визуализация/ рендеринг

3D моделювання та візуалізація.

Чим я займаюсь:

  • Моделі для ігор.

  • Моделі для друку.

  • Рендери.

  • Фотограмметрія (3D скани).

  • Реалістичні маски для Instagram та Facebook.

  • Підготовка файлів для друку на 3D принтері.

Більше 3 років працюю з 3D моделюванням. Маю досвід ведення проектів від ідеї до випуску.

Працюю в програмах:

  • Blender - полігонне моделювання (low poly, high poly), текстурування + запікання текстур.

  • Photoshop - постпроцесінг рендерів, створення безшовних текстур.

  • Substance Painter

  • Unity 3D

  • trello.com

Розробка моделей "під ключ".

Для уточнення вартості проєкт звертайтеся з прикріпленим файлом ТЗ. Вартість і строки виконання залежать від якості ТЗ та витраченого часу на виконання проєкт.

Мої роботи:

https://www.artstation.com/parado10

Контакти:

Телеграм: @Parado1OMax

Дискорд: Max( Parado10 )#3163"

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1042
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_16419188080721
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Рендер
Рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв
guest_16419188080721
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Рендер
Рекомендую
Все хорошо.
Ответный отзыв
guest_16419188080721
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Спроектировать несложное здание в 3D.
Рекомендую
Хороший заказчик.
Ответный отзыв