3D моделирование/визуализация/ рендеринг

3D моделювання та візуалізація.

Чим я займаюсь:

Моделі для ігор.

Моделі для друку.

Рендери.

Фотограмметрія (3D скани).

Реалістичні маски для Instagram та Facebook.

Підготовка файлів для друку на 3D принтері.

Більше 3 років працюю з 3D моделюванням. Маю досвід ведення проектів від ідеї до випуску.

Працюю в програмах:

Blender - полігонне моделювання (low poly, high poly), текстурування + запікання текстур.

Photoshop - постпроцесінг рендерів, створення безшовних текстур.

Substance Painter

Unity 3D

trello.com

Розробка моделей "під ключ".

Для уточнення вартості проєкт звертайтеся з прикріпленим файлом ТЗ. Вартість і строки виконання залежать від якості ТЗ та витраченого часу на виконання проєкт.

Мої роботи:

https://www.artstation.com/parado10

Контакти:

Телеграм: @Parado1OMax

Дискорд: Max( Parado10 )#3163"