Нужен специалист, который уже разрабатывал финансовые модели в питоне. Проект создания финмодели для сельского хозяйства - молочная ферма. Не хочу изобретать велосипед, поэтому ищу готовое решение по финансовой части и доработать входные параметры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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