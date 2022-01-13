3D модель детской кровати

Добрый день, на фото представлена кровать, в двух вариациях (на маятнике и без него). Необходимо:

- выполнить 3D модель (3 цвета, по 4 фото каждого цвета);

- встроить модель в интерьер (пример по качеству пришлю 5 - 6 фото);

- сделать видео с тем как снимается боковая часть полностью, поднимается дно между уровнями, имитируется качание.

Сроки минимальные

размер спального места 120*60, высота 85 см

P.S. Если вы перегружены заданиями, если вы не сможете оперативно выполнить заказ и собираетесь тянуть - просьба не писать