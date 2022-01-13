Разработать миниатюру для настолки НРИ (персонажа)

Создание 3д модели фигурки по описанию для последующей печатиРазмеры фигурки 35-32мм (для тех кто не знает что такое миниатюра)

Четырех рукий монстроподобный гуманойд монах

Смесь человека и ящерицы

Детально обсудим уже думаю лично

Трубется создать по описанию в начале эскиз где согласуем детали и после преступить к разработке 3д модели

Я придирчив к деталям сразу предупреждаю

Картинка для представления как это может выглядеть

Для связи можно написать vk /gnus2