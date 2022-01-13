Разработать миниатюру для настолки НРИ (персонажа)

Необходимо сделать визуализацию межевания земельного участка на 4 участка ( если получится можно попробовать и на 5 участков ) , сделать участки с домами и одну картинку без домов. Стиль домов на картинке должен быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание 3д модели фигурки по описанию для последующей печатиРазмеры фигурки 35-32мм (для тех кто не знает что такое миниатюра)
Четырех рукий монстроподобный гуманойд монах
Смесь человека и ящерицы
Детально обсудим уже думаю лично
Трубется создать по описанию в начале эскиз где согласуем детали и после преступить к разработке 3д модели
Я придирчив к деталям сразу предупреждаю
Картинка для представления как это может выглядеть
Для связи можно написать vk /gnus2
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