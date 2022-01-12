3D модели одеял, подушек, КПБ + корректировка готовых интерьеров для

3D-графикаЗакрыт4 заявки839 просмотров
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3D модели одеял, подушек, КПБ + корректировка готовых интерьеров для них.

Необходимо сделать несколько моделей одеял, подушек и КПБ для дальнейшей работы с ними (заготовку для 3ds Max, в которой можно натягивать разные текстуры ткани).

Затем нужно будет скорректировать несколько готовых интерьеров, чтобы вставить туда эти модели.

Необходим опыт работы с текстилем. Нужны будут скрученные одеяла в том числе, думаю, без Марвелоуса тут не обойдется.

По срокам – чем быстрее, тем лучше. Ждем Ваших предложений по возможной стоимости.

2 года назад
nevermind99
Кир 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
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