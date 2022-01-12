3D модели одеял, подушек, КПБ + корректировка готовых интерьеров для них.

Необходимо сделать несколько моделей одеял, подушек и КПБ для дальнейшей работы с ними (заготовку для 3ds Max, в которой можно натягивать разные текстуры ткани).

Затем нужно будет скорректировать несколько готовых интерьеров, чтобы вставить туда эти модели.

Необходим опыт работы с текстилем. Нужны будут скрученные одеяла в том числе, думаю, без Марвелоуса тут не обойдется.

По срокам – чем быстрее, тем лучше. Ждем Ваших предложений по возможной стоимости.