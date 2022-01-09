Сделать 3d модель в полный рост по фотографии

3D-графикаЗакрыт7 заявок1074 просмотра
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Ищу человека который может делать 3д модельки из фотографий, пишите свои рациональные варианты оплаты, в идеале сделайте макет по своей фотографии(желательно с уклоном в мультяшность)

2 года назад
guest_16419300451191
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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