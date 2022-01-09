Сделать 3d модель в полный рост по фотографии

Приветствую. Необходимо спроектировать здание с максимально минималистичным привкусом - небольшой музей. Внутри разместить картины, которые я вам отправлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека который может делать 3д модельки из фотографий, пишите свои рациональные варианты оплаты, в идеале сделайте макет по своей фотографии(желательно с уклоном в мультяшность)
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