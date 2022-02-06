Нужно сделать 3d бутылку, объемом 1,5 литра по фотографии (примеру). Указывайте сроки и стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зробити 3D модель катани. Більше інформації надам коли виберу испольнителя.
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