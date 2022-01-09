33D Анимация человека идущего по коридору

3D-графикаЗакрыт2 заявки591 просмотр
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Нужно изобразить 3D модель человека, идущего вдоль коридора, по ходу движения проходящего через дверные проемы(арки), на которых будут конкретные фразы(объемными буквами). Нужно будет добавить несколько статичных 3D моделей. По итогу персонаж попадает в комнату, где на стене будет изображена ключевая информация, после чего человек проходит в дверь. Формат, для инста стори.

2 года назад
guest_16419814608953
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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