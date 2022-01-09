33D Анимация человека идущего по коридору

Ищу человека который может делать 3д модельки из фотографий, пишите свои рациональные варианты оплаты, в идеале сделайте макет по своей фотографии(желательно с уклоном в мультяшность)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно изобразить 3D модель человека, идущего вдоль коридора, по ходу движения проходящего через дверные проемы(арки), на которых будут конкретные фразы(объемными буквами). Нужно будет добавить несколько статичных 3D моделей. По итогу персонаж попадает в комнату, где на стене будет изображена ключевая информация, после чего человек проходит в дверь. Формат, для инста стори.
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