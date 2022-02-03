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Дмитрий
goodtry
goodtry
23 года
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
2 отзыва
3Д художник
Я начинающий 3д художник, буду рад любой работе
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
228_Sergey_229
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
$3
5 баллов
3 года назад
3D модель катани
1
спасибо за хорошую работу
Ответный отзыв
Полина
protopoly6
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов
$8
5 баллов
3 года назад
Чемодан
Рановато для сложной работы..Требуется обучение
спасибо за опыт
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
2
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