goodtry

Дмитрий goodtry

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
3Д художник

Я начинающий 3д художник, буду рад любой работе

Отзывы заказчиков

228_Sergey_229
Сергей 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$3
5 баллов
3 года назад
3D модель катани
1
спасибо за хорошую работу
Ответный отзыв
protopoly6
Полина 
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$8
5 баллов
3 года назад
Чемодан
Рановато для сложной работы..Требуется обучение
спасибо за опыт
Ответный отзыв