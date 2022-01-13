Визуализация межевания участка и 4-х типовых дома

$25
3D-графикаЗакрыт7 заявок747 просмотров
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Необходимо сделать визуализацию межевания земельного участка на 4 участка ( если получится можно попробовать и на 5 участков ) , сделать участки с домами и одну картинку без домов. Стиль домов на картинке должен быть в стиле Барнхаус ( можно сделать типовые одноэтажные как во вложении )

Также сделать одну картинку с указанием на карте точек притяжения ( пример во вложении , можно по своему усмотрению выбрать дизайн , точки притяжения указаны в описании ниже )

Кадастровый номер участка:

50:04:0270502:111

Все коммуникации по границе участка, участок находится рядом с Целеево Гольф Клуб ( лучшим гольф полем Европы)

Бобслейной трассой Парамоново и базой отдыха Шиболово Горки

В непосредственной близости с лучшими базами отдыха Подмосковья горнолыжным клубом Сорочаны, Степаново, Волен, Яхрома, Щуколово, Лисья Нора

( Прошу при отклике присылать портфолио и примеры выполненных работ )

2 года назад
dodjintao
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
zvetok77
Сергей 
25 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
2 года назад
$25
2 дня
WMZ
Заур отличный заказчик, всё честно. Рекомендую!
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