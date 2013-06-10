3D графика/визуализация/дизайн
Приветствую всех на моей странице!
3D визуализация - пунктуально, ответственно, креативно!
Точки пересечения:
- Предметная визуализация для сайтов и каталогов
- 3Д схемы продукта (разрезы, выноски и тп)
- Внедрение МАФов на территорию
- Экстерьерная визуализация
- Интерьерная визуализация
- 3д- моделирование
- Видео-презентации
- 3dsMAX (V-ray, Corona)
- Autodesk Maya (Mental ray)
- Solidworks
- Adobe Photoshop
- Corel Draw
- ZWcad
- Vegas pro
- Полнота и форма подачи ТЗ;
- Оперативность согласования;
- Наличие моделей для визуализации;
- Четкость в постановке задач;
- Подкрепление пожеланий примерами.
Skype: wanderer_k
Viber | Watsapp | Telegram: +380954249426
email: [email protected]
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$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-20— Интерьеры и Экстерьеры
ТОП-50— 3D-графика
Портфолио
- Иллюстрация115 просмотров
- Визуализация архитектуры135 просмотров
- Визуализация ванны для каталога129 просмотров
- Визуализация экстерьера131 просмотр
- Предметная визуализация, схема продукции56 просмотров
- Визуализация коттеджа без окружения301 просмотр
- Визуализация коттеджа310 просмотров
- Визуализация 3х этажного здания266 просмотров
- Интерьер ванной комнаты229 просмотров
- Интерьер ванной комнаты278 просмотров
- 3Д-схема утепления стен340 просмотров
- Схема-разрез помещения362 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
2 года назад
Ксения очень оперативно выполнила задачу. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи, надежный заказчик, рекомендую!
$74
10 баллов
4 года назад
Ксения - отличный исполнитель. Внимательная, терпеливая, талантливая. Правда заказчик попался специфичный. Поэтому продолжить сотрудничество не получилось.
Ответный отзыв
Сотрудничество и взаимодействие было плодотворным, постановка задачи отличная, Иван всегда был на связи.
$85
10 баллов
6 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятное сотрудничество! Рекомендую!
$50
10 баллов
11 лет назад
Ксения сделала все супер, молодец, рекомендую
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, продуктивное сотрудничество. Отличный заказчик.
$300
10 баллов
11 лет назад
Ответственный подход к работе. Чуткое отношение ко всем пожеланиям по доработкам. Качественное выполнение поставленной задачи. Остался очень доволен сотрудничеством с Ксенией.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Антоном было плодотворным благодаря четкости поставленных задач и вносимых правок. Его ответственная координация проекта и терпеливое отношение к творческому процессу сопровождали нашу работу. Оплата была произведена до завершения проекта, что говорит об уважительном и доверительном отношении. Отличный заказчик! Совместной работой очень довольна и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
3D-графика
5 отзывов
от $30
от 1 дня
#47
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#11
Архитектура зданий
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#354