Сотрудничество с Антоном было плодотворным благодаря четкости поставленных задач и вносимых правок. Его ответственная координация проекта и терпеливое отношение к творческому процессу сопровождали нашу работу. Оплата была произведена до завершения проекта, что говорит об уважительном и доверительном отношении. Отличный заказчик! Совместной работой очень довольна и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.