wanderer_k

Ксения wanderer_k

 
37 летУкраина/Николаев
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 дней назад
3D графика/визуализация/дизайн

Приветствую всех на моей странице!

3D визуализация - пунктуально, ответственно, креативно!

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Точки пересечения:

  • Предметная визуализация для сайтов и каталогов
  • 3Д схемы продукта (разрезы, выноски и тп)
  • Внедрение МАФов на территорию
  • Экстерьерная визуализация
  • Интерьерная визуализация
  • 3д- моделирование
  • Видео-презентации
Варианты среды обитания:

  • 3dsMAX (V-ray, Corona)
  • Autodesk Maya (Mental ray)
  • Solidworks
  • Adobe Photoshop
  • Corel Draw
  • ZWcad
  • Vegas pro
Факторы, которые повлияют на СРОКИ и СТОИМОСТЬ:
  • Полнота и форма подачи ТЗ;
  • Оперативность согласования;
  • Наличие моделей для визуализации;
  • Четкость в постановке задач;
  • Подкрепление пожеланий примерами.
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Skype: wanderer_k

Viber | Watsapp | Telegram: +380954249426

email: [email protected]

SolidWorksV-RayPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-20
Интерьеры и Экстерьеры
ТОП-50
3D-графика
Портфолио
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Отзывы заказчиков
avgustduga
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
9 баллов
2 года назад
Визуализация мебели
Ксения очень оперативно выполнила задачу. Спасибо.
Отличная постановка задачи, надежный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$74
10 баллов
4 года назад
Необходимо разработать изображения для сайта
Ксения - отличный исполнитель. Внимательная, терпеливая, талантливая. Правда заказчик попался специфичный. Поэтому продолжить сотрудничество не получилось.
Сотрудничество и взаимодействие было плодотворным, постановка задачи отличная, Иван всегда был на связи.
Ответный отзыв
UFFO_ru
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$85
10 баллов
6 лет назад
Разработка 3D-визуализаций деревянных домов
Все отлично!
Отличный заказчик! Приятное сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
HR-Com
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разработка 3D-кабины
Ксения сделала все супер, молодец, рекомендую
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, продуктивное сотрудничество. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
bliss-nw
Антон 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Дизайн продукции - Ортопедические матрасы
Ответственный подход к работе. Чуткое отношение ко всем пожеланиям по доработкам. Качественное выполнение поставленной задачи. Остался очень доволен сотрудничеством с Ксенией.
Сотрудничество с Антоном было плодотворным благодаря четкости поставленных задач и вносимых правок. Его ответственная координация проекта и терпеливое отношение к творческому процессу сопровождали нашу работу. Оплата была произведена до завершения проекта, что говорит об уважительном и доверительном отношении. Отличный заказчик! Совместной работой очень довольна и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
3D-графика
5 отзывов
от $30
от 1 дня
#47
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#11
Архитектура зданий
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#354