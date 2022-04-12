avgustduga

Требуется разработка 3D-модели консоли в американском орехе по заданному концепту с учетом лестницы с латунными ограждениями и зеркал над консолями. Необходимо создать интересную форму, перекликающуюся с ограждениями, и учесть детали в визуализации.
Я против войны в Украине!
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недостаточно рекомендаций
$64
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- 3D-графика1 исполнительЗавершен2 года назад
- $250
Создайте проект беседки в современном стиле с высококачественной визуализацией. Размеры могут быть произвольными. Рассмотрите варианты остекления и использование дерева. Внутри возможен камин или кострище. Необходимы технические параметры деталировки.Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать полную конструкторскую документацию на мебельные изделия для кухни. Документация должна включать чертежи, схемы и указание технических параметров. Опыт в изготовлении мебели будет преимуществом. Примеры аналогичной документации прилагаются.Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести моделинг и визуализацию мебели по предоставленным референсам. Ожидается визуализация в одном-двух ракурсах. Заказ регулярный для мебельной компании.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$64
10 баллов
2 года назад
Алексей предоставляет четкое т/з и интересные проекты. Очень комфортно в работе)
Ответный отзыв
Алия отлично справилась с заданием. Обратимся еще.
$50
10 баллов
3 года назад
Отличная постановка задачи, надежный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Ксения очень оперативно выполнила задачу. Спасибо.