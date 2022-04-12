avgustduga

Алексей avgustduga

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$64
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Модель и визуализация консоли в американском орехе.

    Требуется разработка 3D-модели консоли в американском орехе по заданному концепту с учетом лестницы с латунными ограждениями и зеркал над консолями. Необходимо создать интересную форму, перекликающуюся с ограждениями, и учесть детали в визуализации.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать дизайн современной беседки

    $250

    Создайте проект беседки в современном стиле с высококачественной визуализацией. Размеры могут быть произвольными. Рассмотрите варианты остекления и использование дерева. Внутри возможен камин или кострище. Необходимы технические параметры деталировки.

    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Конструкторская документация на мебельные изделия

    Требуется разработать полную конструкторскую документацию на мебельные изделия для кухни. Документация должна включать чертежи, схемы и указание технических параметров. Опыт в изготовлении мебели будет преимуществом. Примеры аналогичной документации прилагаются.

    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация мебели

    Требуется провести моделинг и визуализацию мебели по предоставленным референсам. Ожидается визуализация в одном-двух ракурсах. Заказ регулярный для мебельной компании.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

nuurmanovva
Алия 
21 год
2 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
$64
10 баллов
2 года назад
Модель и визуализация консоли в американском орехе.
Алексей предоставляет четкое т/з и интересные проекты. Очень комфортно в работе)
Алия отлично справилась с заданием. Обратимся еще.
Ответный отзыв
wanderer_k
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
3 года назад
Визуализация мебели
Отличная постановка задачи, надежный заказчик, рекомендую!
Ксения очень оперативно выполнила задачу. Спасибо.
Ответный отзыв