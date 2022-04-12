Визуализация мебели

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен9 заявок708 просмотров
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Требуется моделинг по референсам и визуализация. 

Визуализация в одном-двух ракурсах. 

Мы - мебельная компания. Такие задачи регулярные.

2 года назад
avgustduga
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
wanderer_k
Ксения 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
2 года назад
$50
2 дня
UAH
Ксения очень оперативно выполнила задачу. Спасибо.
Отличная постановка задачи, надежный заказчик, рекомендую!