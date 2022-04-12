Визуализация мебели

Для однокомнатной квартиры 38 кв.м нужно разработать дизайн в стиле минимализм для комнаты, санузла и коридора, при этом немного доработав кухню. После выбора стиля и согласования планировки и дизайна всё необходимое для его реализации: 1. Предложить планировки ...