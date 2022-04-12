Визуализация мебели

Добрый день. Нужна визуализация отделки клинкером. фото клинкера отдельно, сюда не цепляет Срок - 3-5 дней. Сколько будет стоить?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется моделинг по референсам и визуализация.
Визуализация в одном-двух ракурсах.
Мы - мебельная компания. Такие задачи регулярные.
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