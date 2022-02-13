Визуализация отделки дома

Для однокомнатной квартиры 38 кв.м нужно разработать дизайн в стиле минимализм для комнаты, санузла и коридора, при этом немного доработав кухню. После выбора стиля и согласования планировки и дизайна всё необходимое для его реализации: 1. Предложить планировки ...
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Добрый день. Нужна визуализация отделки клинкером. фото клинкера отдельно, сюда не цепляет
Срок - 3-5 дней. Сколько будет стоить?
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