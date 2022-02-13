Дизайн, схемы и планы для строителей, спецификация для однушки 38кв.

$280
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт15 заявок886 просмотров
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Для однокомнатной квартиры 38 кв.м нужно разработать дизайн в стиле минимализм для комнаты, санузла и коридора, при этом немного доработав кухню. 

После выбора стиля и согласования планировки и дизайна всё необходимое для его реализации: 

1. Предложить планировки (2-3шт) по расстановке мебели и общему дизайну. 

2. Визуализация 3Д 

3. План освещения 

4. План электрики 

5. План розеток и выключателей 

6. Спецификация по материалам и ссылки на мебель 

7. План полов 

8. План потолка 

9. Раскладка плитки в санузле 

10. Спецификация по материалам с просчетом кол-ва и бюджета на позицию 

11. Развертки стен

Пожелания:

- В коридоре стоит шкаф и лежит плитка - нам они нравятся и хотелось бы их оставить (во вложении)

- Кухонный гарнитур и плитку нам тоже хотелось бы оставить

- В комнате хотелось бы во всю стену шкаф, с откидной кроватью (референс во вложении)

- В ванной на стенах - плитка, в комнатах - краска

Было бы здорово посмотреть на Ваши подобные кейсы. 

2 года назад
guest_16447553615061
2 года в сервисе
Был
2 года назад