Высшее техническое образование, специальность - Архитектура. Работал архитектором, помощником Главного архитектор проекта. За последние 8 лет участвовал в разработке множества проектов частных домов, многоэтажных жилых домов, дизайн проектов квартир и домов. Участвовал в реконструкции памятников архитектуры. Есть портфолио, с которым вы можете ознакомиться (на почту могу выслать больше работ). В настоящее время работаю в одной фраланс-команде с архитекторами, дизайнерами, конструкторами, генпланистами и другими специалистами. Разработка проектов частных домов, общественных мест, перепланировок, дизайн-проектов домов и квартир, качественные рендеры. Поэтапное консультирование и согласование с каждым заказчиком, внесение изменений в проект на основе пожеланий заказчика. Обращайтесь, я буду рад сотрудничеству с Вами)
Портфолио
- Загородный дом1 просмотр
- Визуализация для проекта многоквартирного дома26 просмотров
- Дизайн-проект квартиры24 просмотра
- Дизайн-проект гостевой спальни29 просмотров
- Дизайн-проект детской комнаты38 просмотров
- Перепланировка и дизайн квартиры-студии43 просмотра
- Дизайн-проект офисного помещения31 просмотр
- Дизайн-проект детской комнаты27 просмотров
- Дизайн-проект маленького туалета24 просмотра
- Дизайн-проект спальни23 просмотра
- Дизайн-проект квартиры25 просмотров
- Дизайн-проект офисных помещений16 просмотров