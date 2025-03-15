Архитектура и дизайн

Высшее техническое образование, специальность - Архитектура. Работал архитектором, помощником Главного архитектор проекта. За последние 8 лет участвовал в разработке множества проектов частных домов, многоэтажных жилых домов, дизайн проектов квартир и домов. Участвовал в реконструкции памятников архитектуры. Есть портфолио, с которым вы можете ознакомиться (на почту могу выслать больше работ). В настоящее время работаю в одной фраланс-команде с архитекторами, дизайнерами, конструкторами, генпланистами и другими специалистами. Разработка проектов частных домов, общественных мест, перепланировок, дизайн-проектов домов и квартир, качественные рендеры. Поэтапное консультирование и согласование с каждым заказчиком, внесение изменений в проект на основе пожеланий заказчика. Обращайтесь, я буду рад сотрудничеству с Вами)