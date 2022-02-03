В Базис-Мебельщике перепроверить проект и внести корректировки малые

$16
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт3 заявки597 просмотров
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Перепроверить работу другого фрилансера и внести небольшие корректировки. Перепроверить деталировку.

2 года назад
direktorsnab
Виталий 
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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