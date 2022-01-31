Визуализация.

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт13 заявок692 просмотра
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Необходимо сделать несколько экстерьеров по референсу, так же планировку с расстановкой мебели(тоже по рефу). В процессе может еще что ни будь, обговорим дополнительно. По срокам: не напрягаю, но затягивать тоже не хотелось бы. 

2 года назад
FrankDom
Ольга 
35 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
_design_
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
2 года назад
$85
60 дней
#1
Интерьеры и Экстерьеры
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