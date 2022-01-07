Дизайн квартиры в Виннице

Добрый день.

Дизайн квартиры 85м2 в Виннице.

только с приездом на обьект.

дистанционо можно - но из опыта всегда что то потом не так.

то плитка не такой оттенок. то розетка не там оказалась.

жду предложений.

заказчик привередливый - но платит.