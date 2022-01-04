Проект кухонной мебели с деталировкой

Помещение 65кв.м Жилое фото прилагаю без расстановки мебели, только интерьер дизайн. Необходимо начать со стилистики выбрать стиль, который понравится из предложенных вами (из инета соотв) далее по нему поработать цена 5000 вероятно в 3д визуализации обязательно со спецификацией материалов. Спб
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен расчёт каркаса кухни с деталировкой для распила дсп, есть фасад готовый и столешница....нужен только крой каркаса. 2 нижних и верхних шкафа по 120 см...и всё !!!
- Похожие заказы
- Интерьеры и Экстерьеры23 заявкиЗакрыт2 года назад
ЗадачаНеобходимо придумать варианты параметрической мебели (стол,стул,диван). Должно быть в едином стиле. Можно выполнить в любой программе. Образец эскиза и параметрической мебели во вложении.Интерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт2 года назад
Я учусь в университете и мне нужна помощь с заданием про проектированию в скетапе Можно просто скачать готовые модели в интернете и расставить симпатичненько. Есть два задание создание офиса и второе торгового зала. скидываю примеры готовых работ. Кто согласится ...Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт2 года назад
Разработать дизайн тату студии на 3 места , и барной стойкойИнтерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать дизайн интерьера квартиры 70кв.м. с нуля, тонкие стены на плане можно сносить, думаю может кухню-студию. Жду предложений!Интерьеры и Экстерьеры26 заявокЗакрыт2 года назад
На трёх стенах нарисовать кактусы, арочный орнамент. И дверь в арнамент.Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужна помощь в дизайн проекте квартиры в которой поживу от силы год, пока дострою дом. 1. Основная задача - это небольшая стоимость ремонта, т.к. не имеет смысла делать дорогой ремонт. 2. Жилую комнату 38 кв.м. разделить ...Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт2 года назад
Привет, нужно сделать более удобную планировку квартиры, разместить где-то гардеробную и увеличить санузел. Жду предложений и стоимостиИнтерьеры и Экстерьеры22 заявкиЗакрыт2 года назад
Разработка дизайн-проекта с 3-d визуализацией. Пришлите примеры личные по работам. Меня интересует именно пример дизайн проекта квартиры, именно полноценная 3-д визуализация.Интерьеры и Экстерьеры21 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить полный дизайн проект 2х комнатной квартиры, с 3д визуализацией, с полной сметой на материалы ,с разводкой электрики. Квартира общей площадью 62 м2 в новостройке. Перепланировка. Точные замеры есть. Есть примеры работ! Прошу указывать ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт2 года назад