Заказать планировку квартиры

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  • Дизайн планировки квартиры

    Мы семья их 4х человек сняли трешку сложной планировки и пытаемся обустроиться в ней Возникли сложности организовать удобное рабочее место для супруги огранизовать удобную обеденную зону столик для мейкапа жены ...

    Планировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Открыт
    13 дней назад

  • Перепланировка квартиры

    Необходимо изменить планировку квартиры с оптимальным использованием всей площади помещения 75 квм и сносом некоторых перегородок и возможными вариантами новых стен.

    Планировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Проработка чертежей планировки квартиры-студии в Archicad

    Создать обмерный чертёж квартиры-студии до 30 кв. м. Произвести монтаж или демонтаж стен, указать условные обозначения, примечания и необходимые размеры. Сделать изометрию помещения после монтажных работ. Создать план расстановки мебели совместно ...

    ArchiCADПланировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры8 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Планировка квартиры 39М^2

    Нужен дизайнер интерьера. Задача заключается в планировке дизайна квартиры. Пока что у нас голые стены и много мыслей в голове! Это скорее не одноразовое сотрудничество, а на долгосрочной основе, что-то надо будет доделывать, что-то переделывать. ...

    Дизайн квартирыПланировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры37 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Отрисовка планировок квартир по готовым чертежам и шаблону в AI

    Необходимо отрисовать планировки квартир по готовым чертежам (PDF) в программе Адоб Иллюстратор по представленному шаблону-исходнику один в один (т.е. все элементы, цвета шрифты и пр взять из имеющегося, он есть у нас в ai). Прошу ...

    Планировка квартиры
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработка планировки квартиры

    Имеется квартира в черновой отделке общей площадью около 95 кв.м. План от застройщика и предварительные замеры имеются. Необходимо разработать и расчертить планировку квартиры в 2-3 вариантах с учетом имеющихся несущих стен. В планировке должны быть учтены гардероб в ...

    Планировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры26 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 3D-визуализация по чертежам

    Требуется сделать 3D-визуализацию квартиры 83 м2 в стиле французкая классика. Есть готовая планировка квартиры с расстановкой мебели и размерами и подробные референты на каждую комнату. Необходимо предоставить 4-5 визуалов на каждое помещение, сделать в 3D-max, korona, ...

    3ds MaxV-RayПланировка квартиры
    3D-графика26 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно удобно сделать планировку квартирой на 115квм

    Нужно комфортно сделать проект 3-х комнатной квартиры. Нужен 1)1 кухня, 2)2 санузла, 3)1 комната для 3-х детей (1 мальчик 2 девочки) 4)Комната для родителей 5)Зал 6) комната для работы

    Планировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отрисовать планировку квартиры

    Добрый день. коллеги. Необходимо более симпатично отрисовать планировку квартиры. Чуть более детализировно и, главное, более "читаемо" Формат готового файла нуден в разрешении не менее 1500 px по стороне (лучше в векторе) Планировка нужна для сайта: https://promo.barcelona.spb.ru/ и в его ...

    Планировка квартиры
    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация планировки квартиы - вид сверху

    Добрый день, коллеги. Необходима 3d-визуализация планировки квартиры. пока нужна одна - вид сверху, в стилистике сайта.  Детализация/Фотореализм не нужны высокого уровня. Задача: улучшить "читаемость" текущей планировки для пользователя. И сделать ее более эстетично сайт проекта - https://promo.barcelona.spb.ru/ Планировки ...

    Планировка квартиры
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перерисовать планировку квартиры в фотошопе

    $20

    Нужно нарисовать планировку в векторе в фотошопе по плану квартиры. И разместить мебель по своим местам. Высылаю пример уже готовой работы. Нам нужно 2 картинки, 1-я без стен и мебели, 2-я с стенами и мебелью. ...

    PhotoshopПланировка квартиры
    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать в planoplane планировку квартиры с изменениями .

    Нужно отрисовать  незначительные изменения в планировке квартиры, схематично расставить диваны\тумбы\сантехнику. ВСЕ УСЛОВНО ! точность пока не нужна , это материал для презентации . Исходный план - есть , изменения  нарисованы заказчиком в planoplane , но ...

    Планировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Планировки 8 квартир

    Есть поэтажный план, с планировками квартир (во вложении). Не совсем нравятся планировки квартир и как использовано пространство. Попробовать перепланировать по-другому, чтобы квартиры были интересней, удобнее для жизни. 8 квартир (2 повторяющихся вверху по 52 кв.м не дублируем, и ...

    Планировка квартиры
    Архитектура зданий26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • План мебели, зонирование в квартире

    Необходимо профессионально сделать планировку квартиры –всего 3 квартиры  (2 кв. по 65 м.кв. и 1кв. 43 м.кв.). По 2 варианты расстановки мебели в 2Д и 3Д. Стенки не двигаются. По утвержденным планировкам – электрика – розетки. ...

    Планировка квартиры
    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    3 года назад