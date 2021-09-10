Планировка квартиры

Мы семья их 4х человек сняли трешку сложной планировки и пытаемся обустроиться в ней Возникли сложности организовать удобное рабочее место для супруги огранизовать удобную обеденную зону столик для мейкапа жены ...
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- Планировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры6 заявокОткрыт13 дней назад
Необходимо изменить планировку квартиры с оптимальным использованием всей площади помещения 75 квм и сносом некоторых перегородок и возможными вариантами новых стен.Планировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Создать обмерный чертёж квартиры-студии до 30 кв. м. Произвести монтаж или демонтаж стен, указать условные обозначения, примечания и необходимые размеры. Сделать изометрию помещения после монтажных работ. Создать план расстановки мебели совместно ...ArchiCADПланировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужен дизайнер интерьера. Задача заключается в планировке дизайна квартиры. Пока что у нас голые стены и много мыслей в голове! Это скорее не одноразовое сотрудничество, а на долгосрочной основе, что-то надо будет доделывать, что-то переделывать. ...Дизайн квартирыПланировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры37 заявокЗакрытгод назад
Задача перерисовать планировку квартиры-студии в вектор. Источник - фотография плана. На выходе нужен pdf-файл с планировкой.Планировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт2 года назад
Привет, нужно сделать более удобную планировку квартиры, разместить где-то гардеробную и увеличить санузел. Жду предложений и стоимостиПланировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры22 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо отрисовать планировки квартир по готовым чертежам (PDF) в программе Адоб Иллюстратор по представленному шаблону-исходнику один в один (т.е. все элементы, цвета шрифты и пр взять из имеющегося, он есть у нас в ai). Прошу ...Планировка квартирыВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
Имеется квартира в черновой отделке общей площадью около 95 кв.м. План от застройщика и предварительные замеры имеются. Необходимо разработать и расчертить планировку квартиры в 2-3 вариантах с учетом имеющихся несущих стен. В планировке должны быть учтены гардероб в ...Планировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры26 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужна планировка квартиры.Планировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт2 года назад
Требуется сделать 3D-визуализацию квартиры 83 м2 в стиле французкая классика. Есть готовая планировка квартиры с расстановкой мебели и размерами и подробные референты на каждую комнату. Необходимо предоставить 4-5 визуалов на каждое помещение, сделать в 3D-max, korona, ...3D-графика26 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно комфортно сделать проект 3-х комнатной квартиры. Нужен 1)1 кухня, 2)2 санузла, 3)1 комната для 3-х детей (1 мальчик 2 девочки) 4)Комната для родителей 5)Зал 6) комната для работыПланировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. коллеги. Необходимо более симпатично отрисовать планировку квартиры. Чуть более детализировно и, главное, более "читаемо" Формат готового файла нуден в разрешении не менее 1500 px по стороне (лучше в векторе) Планировка нужна для сайта: https://promo.barcelona.spb.ru/ и в его ...Планировка квартирыИллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, коллеги. Необходима 3d-визуализация планировки квартиры. пока нужна одна - вид сверху, в стилистике сайта. Детализация/Фотореализм не нужны высокого уровня. Задача: улучшить "читаемость" текущей планировки для пользователя. И сделать ее более эстетично сайт проекта - https://promo.barcelona.spb.ru/ Планировки ...Планировка квартиры3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
- $20
Есть пример планировки, нам нужно поменять мебель на другую.Планировка квартирыОбработка фотографийнет заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Нужно нарисовать планировку в векторе в фотошопе по плану квартиры. И разместить мебель по своим местам. Высылаю пример уже готовой работы. Нам нужно 2 картинки, 1-я без стен и мебели, 2-я с стенами и мебелью. ...PhotoshopПланировка квартирыОбработка фотографий11 заявокЗакрыт3 года назад
- $25
3 картинки, без планировки, с 1-вариант планировки, 2-й вариант планировки. Прикладываю пример.PhotoshopПланировка квартирыОбработка фотографий29 заявокЗакрыт3 года назад
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно отрисовать незначительные изменения в планировке квартиры, схематично расставить диваны\тумбы\сантехнику. ВСЕ УСЛОВНО ! точность пока не нужна , это материал для презентации . Исходный план - есть , изменения нарисованы заказчиком в planoplane , но ...Планировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть поэтажный план, с планировками квартир (во вложении). Не совсем нравятся планировки квартир и как использовано пространство. Попробовать перепланировать по-другому, чтобы квартиры были интересней, удобнее для жизни. 8 квартир (2 повторяющихся вверху по 52 кв.м не дублируем, и ...Планировка квартирыАрхитектура зданий26 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо профессионально сделать планировку квартиры –всего 3 квартиры (2 кв. по 65 м.кв. и 1кв. 43 м.кв.). По 2 варианты расстановки мебели в 2Д и 3Д. Стенки не двигаются. По утвержденным планировкам – электрика – розетки. ...Планировка квартирыИнтерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт3 года назад