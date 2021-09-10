Планировка квартиры

Добрый день. коллеги. Необходимо более симпатично отрисовать планировку квартиры. Чуть более детализировно и, главное, более "читаемо" Формат готового файла нуден в разрешении не менее 1500 px по стороне (лучше в векторе) Планировка нужна для сайта: https://promo.barcelona.spb.ru/ и в его ...