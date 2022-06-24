Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...
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- 3D-графика11 заявокЗакрытгод назад
Для того чтобы присоединиться к нашей команде, вам необходимо выполнить тестовое задание. Мы не платим за тестовое задание, потому что это проверка ваших навыков, и нам важно убедиться, что вы можете работать с моделями компании ...3D-графика3 заявкиЗакрытгод назад
- $70
Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...3D-графика7 заявокЗакрытгод назад
- $70
Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...3D-графика3 заявкиЗакрытгод назад
- $70
Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...Закрытгод назад
- $70
Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...Закрытгод назад
Есть готовые модели дверей. Нужно сделать качественную сцену в 3DMAX готовую к визуализации (в приложении референс). С качественным освещением, настроенными материалами, камерой и рендером. Рендер бакетами на процессоре. Рендер v-ray 5.2 1 дверь глухая, 1 дверь в ...3D-графика10 заявокЗакрытгод назад
- $85
Работа преимущественно в 3Ds Max 2022 + V-ray 5 для такой оплаты, как в "Заказе". От вас необходимо: [list][*]Уметь составлять правильную геометрию c наложением PBR текстур. [*]Создавать 3D модели по фотографиям и заданным референсам (орнаменты, фурнитура, ...3D-графика27 заявокЗакрытгод назад
- $70
Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...3D-графика7 заявокЗакрытгод назад
- $70
Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...Закрыт2 года назад
- $80
Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, ...Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт2 года назад
Есть готовая машина сделанная в V-Ray, нужно ее перенести в BlanberV-Ray3D-графика2 заявкиЗакрыт2 года назад
Стеклянная бутылка размораживается и по ней стекают капли . Моделька бутылки есть, капли купим. Нужна сцена с выставленным светом текстурами, камерой и пд v-ray. Потом в бутылке начинают подниматься пузырьки ( анимация пузырьков есть ) ...V-Ray3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется сделать 3D-визуализацию квартиры 83 м2 в стиле французкая классика. Есть готовая планировка квартиры с расстановкой мебели и размерами и подробные референты на каждую комнату. Необходимо предоставить 4-5 визуалов на каждое помещение, сделать в 3D-max, korona, ...3D-графика26 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать Showreel и разработать простую анимацию логотипа (по аналогии с примерами) для студии 3d визуализации. Вот ссылка на сайт https://provisual.pro/ Длительность видео примерно 90-120 секунд. Форматы: 16х9 и адаптация под квадрат или 9х16. Все необходимые материалы (изображения, видео) - https://yadi.sk/d/7arT1Tx164bjhA?w=1. Вот несколько ...V-RayВидеомонтаж8 заявокЗакрыт3 года назад
Уважаемые коллеги, мы ищем на специалиста по трех-мерному моделированию, работающего строго с Hi-poly с текстурированием в программе 3ds max 2018, визуализация V-Ray 3.60.03. Суть работы: готовить основу для разработки дизайна интерьера для штатного архитектора-дизайнера. Рендеры делать не надо. Техническое ...Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать рендер шкафа-купе в 3ds Max\v ray. Есть готовые модели в нужном размере, необходимо сделать внутреннее наполнение раздвижных дверей максимально реалистично. Сроки: как можно скорее. Объём работы: примерно 3000 картинок. Рассматриваются кандидаты с Украины.3D-графика9 заявокЗакрыт4 года назад
Выполнение дизайн-проекта интерьера в графической программе 3D Max, V Ray. Выполнение рабочих чертежей по дизайн проекту Выполнение ведомости отделочных материалов по дизайн проекту/ :высшее образование и стаж работы 1-3 года Знание 3D Max. V-ray (фотореалистичная визуализация). Знание графических редакторов. Владение Autocad желательно ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт4 года назад
Компания ImaginusVR ищет V-Ray специалиста (или Corona, Octane) для предметной визуализации. (Техника и прочее). За деталями проекта, ценой пишите в директ :)V-Ray3D-графика8 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу моделлера, специализирующегося на технических устройствах, различной сложности. Обязательное условие: 3ds Max и V-Ray. Знакомым со спецификой CheckMate, с отчуждением авторских прав (через форму договора), для последующей продажи готовой продукции на стоках. Если вас интересует данное ...Закрыт5 лет назад