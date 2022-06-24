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  • Создать 3D модель мебели

    Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...

    3ds MaxV-Ray3D-модель
    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сделать тест на вакансию 3D моделлера Nfinite

    Для того чтобы присоединиться к нашей команде, вам необходимо выполнить тестовое задание. Мы не платим за тестовое задание, потому что это проверка ваших навыков, и нам важно убедиться, что вы можете работать с моделями компании ...

    3ds MaxV-Ray
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Требуется 3д моделлер мебели в 3дмакс

    $70

    Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...

    3ds MaxV-Ray
    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Требуется 3д моделлеры мебели в 3д макс с рендером vray

    $70

    Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...

    3ds MaxV-Ray
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Требуется 3д моделлер мебели в 3д макс с vray рендером

    $70

    Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...

    3ds MaxV-Ray
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Требуется 3д моделлер мебели в 3д макс с рендером vray

    $70

    Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...

    3ds MaxV-Ray
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сцена дверей в 3DMAX готовая к визуализации

    Есть готовые модели дверей. Нужно сделать качественную сцену в 3DMAX готовую к визуализации (в приложении референс). С качественным освещением, настроенными материалами, камерой и рендером. Рендер бакетами на процессоре. Рендер v-ray 5.2 1 дверь глухая, 1 дверь в ...

    3ds MaxV-Ray
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создать 3D-модель мебели

    $85

    Работа преимущественно в 3Ds Max 2022 + V-ray 5 для такой оплаты, как в "Заказе". От вас необходимо: [list][*]Уметь составлять правильную геометрию c наложением PBR текстур. [*]Создавать 3D модели по фотографиям и заданным референсам (орнаменты, фурнитура, ...

    3ds MaxV-Ray3D-модель
    3D-графика27 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Требуетя 3д моделлеры мебели в 3д макс

    $70

    Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...

    3ds MaxV-Ray
    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Ищем 3д дизайнера мебели в 3д макс

    $70

    Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, развертка, текстуры. другие соответствия ...

    3ds MaxV-Ray
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищем 3д визуализатора мебели в 3д макс

    $80

    Обязанности : Владеть 3ds max желательно 2022 V-ray 5. Допускается разработка в blender, но с переводом исходника в max. Вам предстоит создать модель кресла, модель должна выглядеть так же реалистично как на фото, должны соответствовать: размеры, ...

    3ds MaxV-Ray
    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Бутылка размораживается и по ней стекают капли

    Стеклянная бутылка размораживается и по ней стекают капли . Моделька бутылки есть, капли купим. Нужна сцена с выставленным светом текстурами, камерой и пд v-ray. Потом в бутылке начинают подниматься пузырьки ( анимация пузырьков есть )  ...

    V-Ray
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • 3D-визуализация по чертежам

    Требуется сделать 3D-визуализацию квартиры 83 м2 в стиле французкая классика. Есть готовая планировка квартиры с расстановкой мебели и размерами и подробные референты на каждую комнату. Необходимо предоставить 4-5 визуалов на каждое помещение, сделать в 3D-max, korona, ...

    3ds MaxV-RayПланировка квартиры
    3D-графика26 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Смонтировать Showreel для студии 3d визуализации

    Необходимо сделать Showreel и разработать простую анимацию логотипа (по аналогии с примерами) для студии 3d визуализации. Вот ссылка на сайт https://provisual.pro/  Длительность видео примерно 90-120 секунд.   Форматы: 16х9 и адаптация под квадрат или 9х16. Все необходимые материалы (изображения, видео) - https://yadi.sk/d/7arT1Tx164bjhA?w=1.     Вот несколько ...

    V-Ray
    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D Модели торгового оборудования и помещения супермаркета.

    Уважаемые коллеги, мы ищем на специалиста по трех-мерному моделированию, работающего строго  с  Hi-poly с текстурированием в программе 3ds max 2018, визуализация V-Ray 3.60.03.  Суть работы: готовить основу для разработки дизайна интерьера для штатного архитектора-дизайнера.  Рендеры делать не надо.  Техническое ...

    AutoCAD3ds MaxV-Ray3D-модель
    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рендер шкафов-купе

    Нужно сделать рендер шкафа-купе в 3ds Max\v ray. Есть готовые модели в нужном размере, необходимо сделать внутреннее наполнение раздвижных дверей максимально реалистично. Сроки: как можно скорее. Объём работы: примерно 3000 картинок. Рассматриваются кандидаты с Украины.

    3ds MaxV-Ray
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо выполнить Дизайн - проект квартиры 100 м2 в г. Челябинск

    Выполнение дизайн-проекта интерьера в графической программе 3D Max, V Ray. Выполнение рабочих чертежей по дизайн проекту Выполнение ведомости отделочных материалов по дизайн проекту/ :высшее образование и стаж работы 1-3 года Знание 3D Max. V-ray (фотореалистичная визуализация). Знание графических редакторов. Владение Autocad желательно ...

    AutoCAD3ds MaxV-Ray
    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D моделлер

    Ищу моделлера, специализирующегося на технических устройствах, различной сложности. Обязательное условие: 3ds Max и V-Ray. Знакомым со спецификой CheckMate, с отчуждением авторских прав (через форму договора), для последующей продажи готовой продукции на стоках. Если вас интересует данное ...

    3ds MaxV-Ray
    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад