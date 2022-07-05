Создать 3D-модель мебели

$85
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт27 заявок1054 просмотра

Работа преимущественно в 3Ds Max 2022 + V-ray 5 для такой оплаты, как в "Заказе".

От вас необходимо:

  • Уметь составлять правильную геометрию c наложением PBR текстур.
  • Создавать 3D модели по фотографиям и заданным референсам (орнаменты, фурнитура, архитектура...)

    в точном соответствии с техническими спецификациями.

  • Нам нужны исходники моделей, а не конечная визуализация.

пример работ в закрепе. 

Если нужна подробная информация - пишите.

Продолжительное сотрудничество в приоритете. Работы много.

3ds Max
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