Профессиональный дизайн: логотип, инфографика, брендбук
Специализируемся на логотипах, фирменном стиле и брендбуках.
Преимущества работы с нами:
- Оперативность
- Профессионализм
- Индивидуальный креативный подход
Обращайтесь - договоримся и реализуем идею, которую давно хотите сделать!
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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- Иллюстрированный логотипнет просмотров
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- Наружная реклама для детского центранет просмотров
- Баннеры "Черная пятница"нет просмотров
- Дизайн кружекнет просмотров
- Иконки1 просмотр
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
год назад
Хорошо сработались. Все мои правки были учтены, работа велась быстро. Результатом доволен!
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Хорошее ТЗ, оперативная оплата. Остались давольны, реккомендую к сотрудничеству)
$40
10 баллов
год назад
Очень ответственный исполнитель, сделали быстро и красиво. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничесвто. Очень приятный заказчик. Вежливый в общении, оперативный в обратной связи! Реккомендую к сотрудничеству!
Баннеры
1 отзыв
от $22
от 1 дня
нет рейтинга