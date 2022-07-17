ZNeyaskina

Жанна ZNeyaskina

 
27 летРоссия/Ярославль
2 года на фриланс-бирже
Была
14 дней назад
Профессиональный дизайн: логотип, инфографика, брендбук

Специализируемся на логотипах, фирменном стиле и брендбуках.

Преимущества работы с нами:

  • Оперативность
  • Профессионализм
  • Индивидуальный креативный подход
В дизайне с 2013 года, на данной площадке только начинаем развиваться!

Обращайтесь - договоримся и реализуем идею, которую давно хотите сделать!

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$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
10 баллов
год назад
Графический дизайн элементов
Хорошо сработались. Все мои правки были учтены, работа велась быстро. Результатом доволен!
Приятный заказчик. Хорошее ТЗ, оперативная оплата. Остались давольны, реккомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
remobill
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$40
10 баллов
год назад
Сделать баннер и логотип для интернет магазина
Очень ответственный исполнитель, сделали быстро и красиво. Рекомендую к сотрудничеству.
Благодарю за сотрудничесвто. Очень приятный заказчик. Вежливый в общении, оперативный в обратной связи! Реккомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $22
от 1 дня
нет рейтинга