Сделать баннер и логотип для интернет магазина

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен20 заявок639 просмотров

Добрый день уважаемые исполнители. Надо сделать с нуля логотип и баннер для страницы нашего магазина в маркетплейсе. Присылайте примеры своих работ)

3 года назад
remobill
Рустем 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ZNeyaskina
Жанна 
29 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$40
3 дня
Escrow
Очень ответственный исполнитель, сделали быстро и красиво. Рекомендую к сотрудничеству.
Благодарю за сотрудничесвто. Очень приятный заказчик. Вежливый в общении, оперативный в обратной связи! Реккомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

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