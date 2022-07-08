Баннер html5 240 на 400 баннер

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок424 просмотра

Сделать hml5 баннер для mytarget

https://target.my.com/help/advertisers/adformatbannerhtml5/ru

C рекламой свадебного салона в котором будут промотироваться наши преимущества

https://docs.google.com/document/d/1AnisrFvveMEPQHirYM-X-lzOeipAgJLQ_OpLvGpl-Do/edit

HTML
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urtdress
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