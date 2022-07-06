Требуется разработка дизайна баннеров (door hanger'ов) для строительной компании. Ожидается создание привлекательного и информативного дизайна, который будет соответствовать тематике компании.
Оформление группы вк
Нам нужен хорший дизайнер за наш скромный бюджет хорошо упаковать группу. Я в этом не очень хорошо разбираюсь, знаю только что нужна шапка, товары, шаблон оформления поста, что то типа фирменного стиля.Напишите в отклике за сколько сделаете + что по пунктам будет входит в стоимость.У нас сообщество — инет магазин видеодомофонов, систем наблюдения, ключей для домофонов.
Сделать нужно до субботы!
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