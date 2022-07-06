Оформление группы вк

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт22 заявки460 просмотров

Нам нужен хорший дизайнер за наш скромный бюджет хорошо упаковать группу. Я в этом не очень хорошо разбираюсь, знаю только что нужна шапка, товары, шаблон оформления поста, что то типа фирменного стиля.Напишите в отклике за сколько сделаете + что по пунктам будет входит в стоимость.У нас сообщество — инет магазин видеодомофонов, систем наблюдения, ключей для домофонов.

Сделать нужно до субботы!

В откликах прикрепляйте портфолио

3 года назад
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Антон 
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