Веб дизайнер
Всем привет !
Меня зовут Дмитрий. Я веб-дизайнер.
Работаю в студии дизайна в оффлайн режиме. В свободное время выполняю заказы на фриланс платформах.
На этой платформе я совсем новичок, но то не значит, что работа будет не соответствовать ваших ожиданиям. Все сроки будут соблюдены, и правки учтены.
Самое главное, что я хочу сказать - я люблю то, что я делаю и отношусь к этому со всем возможным уважением, ответственностью и трепетностью. Ведь с великой силой приходит великая ответственность)
Так что же по работам?
Ах да, чуть не забыл. Разработаю продающий дизайн (landing page, интернет – магазин, корпоративный сайт)
Жду скорейшего сотрудничества именно с Вами!
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Интернет – магазин (Стоп мебель)29 просмотров
- Интернет – магазин (Центр Обоев)46 просмотров
- Корпоративный сайт (Подшипник)24 просмотра
- Landing page (Компания Easy Forex)25 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Расскажем с самых озов!!! Искали дизайнера 3 недели, с помощью объявления на сайтах, и газеты, но результата не было, точнее был но все молодые ребята и как следует опыта не набрали чтобы творить искусство, да и 3 молодых дизайнера в нашем коллективе уже есть. Думали что все наверное мы таких людей уже и не найдем, но нам посоветовали воспользоваться услугами Фрилансеров, что мы и сделали. Разместили предложение о редактировании картинки летнего периода в зимний, но дело в том что картинка не просто картинка а профессиональная объемная художественная работа... Поступило 10 предложений от фрилансеров о том что они сделают это на легке, быстро, и качественно. Все рассказывали вы посмотрите наше портфолио... да портфолио у многих впечатляющи, но по факту когда нам скидывали часть редактирования художественного творения, мы были просто в шоке, зима не зима, а просто пленка белого цвета все просто залили белани красками, некоторые и вовсе пропали наверное поняли что лучше такую работу не показывать, некоторые просили предоплату а только после этого они продемонстрируют работу, нам каким то образом получалось все таки сперва уговорить что нам нужно видеть работу и если она нас удовлетворит мы оплатим, но и эти горе дизайнеры кстати у которых очень много положительных отзывов, показывали такое, в детском саду рисуют что-то подобное, но это дети и у них все впереди, но тут люди с возрастом по 30 лет. им уже не наверстать, нет буклеты баннерки вставить уже готовую картинку и поверх что-то написать пойдет можно доверить, но если что-то творческое и со вкусом нет. И только два человека написали в предложении правду Дмитрий Бирюков сразу сказал что он начинающий, сказал сроки изготовления, и озвучил адекватную цену, продемонстрировал сваю работу, и она нас вполне устроила. Советуем данного дизайнера он может!... И будьте бдительней есть и не добросовестные люди.