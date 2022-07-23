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Кристина
kristina_podl
kristina_podl
22 года
Россия
/
Казань
2 года на
фриланс
-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Полиграфический дизайн
4 просмотра
Создание . верстка и правки
9 просмотров
Логотип для кафе
5 просмотров
Логотип
3 просмотра
Логотип для суши-бара
4 просмотра
Логотип для службы доставки
4 просмотра
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