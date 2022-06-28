Требуется создать рекламный баннер для сайта eusluga.ru на тему проверки запрета на выезд из РФ. Минимальный размер изображения 1080х607, соотношение 16:9. Предпочтительно минимум текста, акцент на визуальном контенте. Креативные идеи приветствуются!
Баннер
красиво и лаконично
Заявки фрилансеров
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