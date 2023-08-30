Технологии:
Adobe Photoshop
Figma
CMS
Знание языков: украинский на уровне носителя, русский на уровне носителя, английский средний, на уровне работы с технической документацией.
Гарантирую:
Работа в срок.
Качественную работу.
Разумные цены.
Постоянный online.
Час работы:
Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)
Online з 12:00.
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
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