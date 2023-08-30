Технологии:

Adobe Photoshop

Figma

CMS

Знание языков: украинский на уровне носителя, русский на уровне носителя, английский средний, на уровне работы с технической документацией.

Гарантирую:

Работа в срок.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Час работы:

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online з 12:00.