Kisativa

Юлия Kisativa

 
29 летУкраина/Херсон
2 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад

Технологии:

  • Adobe Photoshop

  • Figma

  • CMS

Знание языков: украинский на уровне носителя, русский на уровне носителя, английский средний, на уровне работы с технической документацией.

Гарантирую:

  • Работа в срок.

  • Качественную работу.

  • Разумные цены.

  • Постоянный online.

Час работы:

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online з 12:00.

FigmaPhotoshop
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