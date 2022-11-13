Прайс
- Создание баннеров для Vk и Instagram(в зависимости от сложности) 700-1500₽
- Создание Лендингов: от 5000₽
- Оформление соц сетей: от 1500₽
- Создание аватарок для соц сетей: 500₽
- Создание карточек для Wildberies, OZON и Яндекс.Маркет: 800₽
- Создание главных страница сайтов: 5000
- Создание визиток: 2000
Какими инструментами я владею:
- Умею создавать сайты на тильде, владею всем доступным инструментарием (2,5 года)
- Adobe Photoshop (2 года)
- Adobe Illustrator (2 года)
- Figma (2 года)
- CorelDRAW (2 года)
Курсы:
- SKILLBOX Figma 2.0
- Дизайнер сайтов на Тильде
- Максима солдаткина
- ЛОГОМАШИНА "Волшебная машина.
Моя группа в ВК - ilyashilnikov
Добрый день! Меня зовут Шильников Илья Владимирович, мне 24 года и я из Нижнего Тагила. В один прекрасный день я решил себя посвятить себя творчеству и окунуться в общество вдохновляющих, творящих и желающих развиваться в Графическом/Веб - дизайне людей. Я работаю сутки через 3, так как имею вторую работу в МЧС. Люблю заниматься дизайном. Имею за плечами широкий и разнообразный опыт с задачами от разных подрядчиков и разной степенью сложности. Делаю акцент на уникальности и креативности своих работ.
Расскажу немного о своих личных качествах:
- Выполняю работы в срок, дотошный в плане сроков.
- Внимательный к деталям.
- Общительный и коммуникабельный, работаю для клиентов на результат.
- Способность анализировать сложную техническую информацию.
- Отличный навык решения проблем.
- Целеустремленный и жаждущий новых открытий.
Портфолио
- ДИЗАЙН АВАТАРОК ДЛЯ ТЕЛЕГРАММА:7 просмотров
- ДИЗАЙН ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ ( ДЛЯ ПОРТФОЛИО )11 просмотров
- ДИЗАЙН ЛЕНДИНГА ДЛЯ ОНЛАЙН КИНОТЕАТРА4 просмотра
- БАННЕР В СТОРИС В ИНСТАГРАМ8 просмотров
- ПОСТЕР ДЛЯ ПОРТФОЛИО:5 просмотров
- ПОСТЕР ДЛЯ ПОРТФОЛИО4 просмотра
- Дизайн группы вк ( для портфолио )5 просмотров
- ДИЗАЙН ВИЗИТКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ MOVERS6 просмотров
- ДИЗАЙН ВИЗИТКИ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА7 просмотров
- ДИЗАЙН ОБЛОЖКИ ГРУППЫ ВК:9 просмотров
- ДИЗАЙН ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ3 просмотра