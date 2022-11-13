Веб/Графический Дизанер

Прайс

- Создание баннеров для Vk и Instagram(в зависимости от сложности) 700-1500₽

- Создание Лендингов: от 5000₽

- Оформление соц сетей: от 1500₽

- Создание аватарок для соц сетей: 500₽

- Создание карточек для Wildberies, OZON и Яндекс.Маркет: 800₽

- Создание главных страница сайтов: 5000

- Создание визиток: 2000

Какими инструментами я владею:

- Умею создавать сайты на тильде, владею всем доступным инструментарием (2,5 года)

- Adobe Photoshop (2 года)

- Adobe Illustrator (2 года)

- Figma (2 года)

- CorelDRAW (2 года)

Курсы:

- SKILLBOX Figma 2.0

- Дизайнер сайтов на Тильде

- Максима солдаткина

- ЛОГОМАШИНА "Волшебная машина.

Моя группа в ВК - ilyashilnikov

Добрый день! Меня зовут Шильников Илья Владимирович, мне 24 года и я из Нижнего Тагила. В один прекрасный день я решил себя посвятить себя творчеству и окунуться в общество вдохновляющих, творящих и желающих развиваться в Графическом/Веб - дизайне людей. Я работаю сутки через 3, так как имею вторую работу в МЧС. Люблю заниматься дизайном. Имею за плечами широкий и разнообразный опыт с задачами от разных подрядчиков и разной степенью сложности. Делаю акцент на уникальности и креативности своих работ.

Расскажу немного о своих личных качествах:

- Выполняю работы в срок, дотошный в плане сроков.

- Внимательный к деталям.

- Общительный и коммуникабельный, работаю для клиентов на результат.

- Способность анализировать сложную техническую информацию.

- Отличный навык решения проблем.

- Целеустремленный и жаждущий новых открытий.