Дизайн меню

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт52 заявки803 просмотра

Нужно сделать красивое меню что бы на баннере 2*1,5 выглядело сумашедше вкусно, выдумывать не придётся есть образец 

3 года назад
guest_1656659169727
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Расанбек
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Екатерина
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вероника
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Даниэль
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Асылбек
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кристина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Аделя
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марюс
 
48 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Анатолий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Юлия
 
33 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Елизавета
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Влада
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Влад
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Руслан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валя
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
Артём
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Полина
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
3 года назад
Сурнина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Анна
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
Анна
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
29 отзывов(-1)
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Баннеры
Арина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
31 год
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Дмитро
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
145 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Баннеры
Юрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Андрей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Максим
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Николай
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад
Дмитро
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Артём
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 отзывов(-1)
3 года назад
Денис
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
60 отзывов
3 года назад
Эвелина
 
23 года
6 лет в сервисе
Была
день назад
21 отзыв
3 года назад
Зюбач
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Баннер

    $6

    Ищется специалист для разработки красивого и лаконичного баннера. Необходимо создать привлекательный дизайн, который будет эффективно привлекать внимание к продукту или услуге. Важна эстетика и грамотная компоновка элементов. Убедитесь, что баннер соответствует рекламным стандартам.

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать картинку для рекламного объявления

    Требуется создать рекламный баннер для сайта eusluga.ru на тему проверки запрета на выезд из РФ. Минимальный размер изображения 1080х607, соотношение 16:9. Предпочтительно минимум текста, акцент на визуальном контенте. Креативные идеи приветствуются!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно собрать людей на семинар по медитации

    Требуется разработка баннеров для таргетной рекламы в Facebook с переходом на лендинг, а также создание нового лендинга. Также возможно создание баннера для поста в группе и личных аккаунтах, текста для мероприятия в Facebook и бумажной афиши формата A4/A3 для наружной рекламы.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать баннер на главную страницу

    Необходимо создать баннер размером 1900х929 для главной страницы сайта. Баннер должен включать красивые руки и ноги телесного цвета с маникюром и педикюром на фоне снега или льда. Требуется сделать три варианта с учетом указанных требований. Срок выполнения - сегодня к вечернему времени.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Плёнку-банер

    $20

    Необходимо разработать дизайн плёнки-баннера для кальянной, включающий график работы и другие важные элементы. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Квадратный Баннер в формате psd для рекламы бассейнов

    Требуется разработать квадратный баннер 1:1 в формате PSD для рекламы бассейнов. На баннере должны быть указаны название, размер бассейна, цена, информация о бесплатной доставке и номер телефона. Баннер будет использоваться в Facebook и должен быть легко редактируемым.

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать логотип/ баннер для кальянного магазина/ вейп шопа.

    Требуется разработать оригинальный логотип и баннер для магазина кальянной продукции и электронных сигарет. Работа должна быть выполнена в Photoshop с акцентом на уникальность и привлекательность для целевой аудитории.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад