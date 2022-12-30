Дизайн в FIGMA

Могу предложить создание дизайна сайта,дизайн визиток,редизайн.

Предпочитаю минимализм в оформлении.Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне.

Я буду полностью управлять вашим заданием от начала до конца(Можете не беспокоиться)

Для меня очень важно общение, поэтому давайте поддерживать связь!Если вам интересно сотрудничество со мной, пишите, всё обсудим и обо всём договоримся!

Дизайн делаю без верстки и программирования.