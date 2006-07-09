⠀Привет, меня зовут Полина я с Украины и я начинающий веб-дизайнер‍♀️. Могу создать для вас современный дизайн любого сайта, учитывая ваши пожелания. Открыта к новым идеям и вызовам, поэтому с радостью возьмусь за ваш проект) Сейчас я не совмещаю учебу с работу и по этой причине смогу полностью взяться за ваш проект.

О моих плюсах и почему вам стоит работать со мной:

- я пунктуальная, поэтому сдаю проект в сроки и не просрочиваю дедлайны;

- внимательна к деталям в дизайне;

- могу создать несколько дизайн-концепций по вашему желанию.

🔥Этапы работы со мной:

1. Обговариваем проект и вы заполняете бриф, если нет ТЗ.

2. Составляю мудборд(фото, цветовая палитра, шрифты, референсы).

3. Создание прототипа если у вас его нет.

4. Делаю несколько концептов первого экрана, чтобы определиться с окончательным направлением дизайна всего проекта(это бесплатно).

5. Делаю дизайн главного экрана с объяснением, почему я приняла данное решение в дизайне.

6. Обсуждение правок и внесение корективов в дизайн.

7. Дизайн внутренних страниц, если они есть.

8. Адаптив.

9. Оплата на карту и я вам скидываю ссылку полностью на проект.

⠀🔥Работаю в таких програмах: