UX/UI дизайнер
Разработаю современные сайты и интерфейсы. Превращу сложные бизнес-идеи в простые и сделаю их привлекательными для пользователей.
Создам уникальный лэндинг, лонгрид, веб-баннер, карточки товаров для маркетплейсов, гайды и листовки и многое другое
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Интернет магазин28 просмотров
- Интернет магазин18 просмотров
- Сайт для тату салона44 просмотра
- Лонгрид22 просмотра
- Дизайн концепт для кокосового молока23 просмотра
- Календарь и его варианты25 просмотров
- Формы на сайте39 просмотров
- Error 40413 просмотров
- Креатив12 просмотров
- Landing и прототип18 просмотров
- Интернет магазин15 просмотров
- Баннеры для Тиньков банка19 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
Огромное спасибо за выполненную работу. Сделано быстро и качественно. Рекомендую.
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