BogomolovaANNa

Анна BogomolovaANNa

 
37 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
UX/UI дизайнер

Разработаю современные сайты и интерфейсы. Превращу сложные бизнес-идеи в простые и сделаю их привлекательными для пользователей.

Создам уникальный лэндинг, лонгрид, веб-баннер, карточки товаров для маркетплейсов, гайды и листовки и многое другое

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
год назад
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Огромное спасибо за выполненную работу. Сделано быстро и качественно. Рекомендую.
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