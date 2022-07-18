UX/UI дизайнер

Разработаю современные сайты и интерфейсы. Превращу сложные бизнес-идеи в простые и сделаю их привлекательными для пользователей.

Создам уникальный лэндинг, лонгрид, веб-баннер, карточки товаров для маркетплейсов, гайды и листовки и многое другое