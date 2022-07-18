Требуется дизайнер для оформления группы ВКонтакте интернет-магазина видеодомофонов и систем наблюдения. Необходимо создать шапку, баннеры, шаблон постов и фирменный стиль. Работы должны быть выполнены до субботы. В откликах указывать сроки и детали, а также прикреплять портфолио.