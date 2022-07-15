Разработать дизайн карточки бассейна на вайлдберриз

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Завершен24 заявки724 просмотра

6 слайдов. Нужна карточка для надувного бассейна. От вас цена и сроки. Обязательно нужен будет исходних в psd

3 года назад
sky4uk
Дарья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

nastasiya_surnin
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Очень быстро и хорошо выполнена работа. Попросила сделать небольшие доработочки, все было сделано оперативно и качественно. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
После работы остались только положительные эмоции. Задачи были поставлены доступно и четко, оплата пришла сразу же, общение с Дарьей тоже было очень приятным)

Заявки фрилансеров

nastasiya_surnin
23 года
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