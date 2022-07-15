Web designer

Меня зовут Анастасия.

Я живу в Украине в прекрасном городе Харьков, занимаюсь дизайном уже около 2х лет. Очень люблю своих клиентов и буду рада с вами поработать.

Работаю в Figma. Каждый мой проект проходит этапы:

-Исследовательская работа и анализ конкурентов;

-UX/UI дизайн;

-Прототипирование;

-Адаптивность;

-Ну и анимация приятным бонусом)

Услуги, которые я предоставляю:

- лендинги любой сложности;

- многостраничные сайты;

- интернет-магазины;

- блоги и медиа-проекты;

- баннеры;

-разработка дизайна мобильных приложений

Попробуем воплотить все ваши желания!

Хорошего дня.