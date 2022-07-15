Web designer
Меня зовут Анастасия.
Я живу в Украине в прекрасном городе Харьков, занимаюсь дизайном уже около 2х лет. Очень люблю своих клиентов и буду рада с вами поработать.
Работаю в Figma. Каждый мой проект проходит этапы:
-Исследовательская работа и анализ конкурентов;
-UX/UI дизайн;
-Прототипирование;
-Адаптивность;
-Ну и анимация приятным бонусом)
Услуги, которые я предоставляю:
- лендинги любой сложности;
- многостраничные сайты;
- интернет-магазины;
- блоги и медиа-проекты;
- баннеры;
-разработка дизайна мобильных приложений
Попробуем воплотить все ваши желания!
Хорошего дня.
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$150
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Портфолио
- Cards design marketplace169 просмотров
- Language Learning App (UX/UI design)159 просмотров
- Website for online underwear store139 просмотров
- Баннеры129 просмотров
- Website for Surfboards store54 просмотра
- Burger Restaurant | Website Design35 просмотров
- Article for a fashion magazine (Louis Vuitton)65 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
год назад
Отличная работа. Всё было выполнено как и обговаривалось. Анастасия, очень приятная в общение и ответственная. Мой заказ был выполнен раньше срока! К сотрудничеству конечно же рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик - рекомендую
$10
10 баллов
год назад
Очень быстро и хорошо выполнена работа. Попросила сделать небольшие доработочки, все было сделано оперативно и качественно. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
После работы остались только положительные эмоции. Задачи были поставлены доступно и четко, оплата пришла сразу же, общение с Дарьей тоже было очень приятным)