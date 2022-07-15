nastasiya_surnin

Сурнина Анастасия nastasiya_surnin

 
21 годУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Web designer

Меня зовут Анастасия.

Я живу в Украине в прекрасном городе Харьков, занимаюсь дизайном уже около 2х лет. Очень люблю своих клиентов и буду рада с вами поработать.

Работаю в Figma. Каждый мой проект проходит этапы:

-Исследовательская работа и анализ конкурентов;

-UX/UI дизайн;

-Прототипирование;

-Адаптивность;

-Ну и анимация приятным бонусом)

Услуги, которые я предоставляю:

- лендинги любой сложности;

- многостраничные сайты;

- интернет-магазины;

- блоги и медиа-проекты;

- баннеры;

-разработка дизайна мобильных приложений

Попробуем воплотить все ваши желания!

Хорошего дня.

Дизайн мобильного приложенияFigma
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недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
guest_16583108882337
год в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
год назад
Разработать дизайн сайта
Отличная работа. Всё было выполнено как и обговаривалось. Анастасия, очень приятная в общение и ответственная. Мой заказ был выполнен раньше срока! К сотрудничеству конечно же рекомендую
Отличный заказчик - рекомендую
Ответный отзыв
sky4uk
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Разработать дизайн карточки бассейна на вайлдберриз
Очень быстро и хорошо выполнена работа. Попросила сделать небольшие доработочки, все было сделано оперативно и качественно. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
После работы остались только положительные эмоции. Задачи были поставлены доступно и четко, оплата пришла сразу же, общение с Дарьей тоже было очень приятным)
Ответный отзыв