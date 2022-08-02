Требуется разработка дизайна для сайта, включая главную страницу и 9 внутренних страниц. Подробное техническое задание обсуждено. Необходимо создать привлекательный и функциональный дизайн, соответствующий современным требованиям.
Разработать дизайн сайта
Нужно разработать многостраничный сайт для магазина посуды. Подробнее напишу в личные смс.
От вас портфолио и сроки. Хорошего дня)
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