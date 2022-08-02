Разработать дизайн сайта

$150
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Завершен54 заявки683 просмотра

Нужно разработать многостраничный сайт для магазина посуды. Подробнее напишу в личные смс.

От вас портфолио и сроки. Хорошего дня)

3 года назад
guest_16583108882337
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nastasiya_surnin
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$150
3 дня
Escrow
Отличная работа. Всё было выполнено как и обговаривалось. Анастасия, очень приятная в общение и ответственная. Мой заказ был выполнен раньше срока! К сотрудничеству конечно же рекомендую
Отличный заказчик - рекомендую

Заявки фрилансеров

nastasiya_surnin
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