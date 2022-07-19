Требуется разработка уникального дизайна сайта для программы, связанной с игрой DayZ. Опыт игры и знание функций читов, таких как Aimbot и Wallhack, будут преимуществом. Необходимо учитывать, что готовых моделей персонажей и оружия в открытых источниках немного, поэтому важно проявить креативность. Портфолио обязательно для оценки квалификации.
Дизайн сайта для компании по производству камней
Нужен дизайнер для сайта, который разработает лендинг по производству камня.
Нужно будет отрисовать 10 блоков, желательно сначала прототип, конкурентов компании и примерные рефы скину.
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