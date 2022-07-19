Дизайн сайта для компании по производству камней

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Закрыт94 заявки903 просмотра

Нужен дизайнер для сайта, который разработает лендинг по производству камня.

Нужно будет отрисовать 10 блоков, желательно сначала прототип, конкурентов компании и примерные рефы скину.

3 года назад
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