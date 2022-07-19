Требуется разработка уникального дизайна сайта для программы, связанной с игрой DayZ. Опыт игры и знание функций читов, таких как Aimbot и Wallhack, будут преимуществом. Необходимо учитывать, что готовых моделей персонажей и оружия в открытых источниках немного, поэтому важно проявить креативность. Портфолио обязательно для оценки квалификации.