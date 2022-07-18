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Закрыт14 заявок416 просмотров

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Turboread27.ru

нужно сделать 2 страницы. Стиль может отличаться. Есть референсы. Есть готовое ТЗ

3 года назад
guest_15852151344295
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Лучший веб-дизайнер марта
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Дизайн сайтов
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