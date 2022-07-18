Необходимо разработать дизайн лэндинга с соблюдением заданной цветовой гаммы. Особое внимание уделяется адаптивной верстке с упором на мобильную версию. Срок готовности - 20.07 с учетом возможных правок.
Нужно сделать дизайн группы вконтакте
Дизайн должен быть простым, но чтобы людей чем то затягивало на него
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